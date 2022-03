A1 cortada por colisão de quatro viaturas junto ao Cartaxo

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

Cinco pessoas ficaram esta sexta-feira à noite feridas na sequência de uma colisão entre quatro viaturas ligeiras na Autoestrada 1 (A1), na zona do Cartaxo e Vale da Pinta (Santarém), no sentido Norte-Sul, que obrigou ao corte da via, disse à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a circulação ao trânsito também se encontra cortada naquele sentido.

A colisão rodoviária provocou dois feridos graves e três ligeiros. Outros dois passageiros foram assistidos no local.

Segundo o CDOS, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Santarém, para o Hospital de São José e para o Hospital de Santa Marias, ambos localizados em Lisboa, sem avançar mais pormenores.

Pelas 23 horas, encontravam-se 25 operacionais, apoiados por 12 viaturas, no local.

O CDOS de Santarém indicou ainda que o alerta para o acidente foi recebido pelas 21.26 horas.