A maior loja de animais e plantas chega, esta quinta-feira, ao Cartaxo.

Num investimento de um milhão de euros, que incluiu recrutamento e formação de uma equipa especializada para operar no estabelecimento, o novo espaço da Agriloja abre as portas de manhã, na Estrada Nacional 3, sentido Vila Chã de Ourique, no Cartaxo.

Trata-se do 28.º espaço desta cadeia de lojas de implantação nacional, que se dedica ao comércio de produtos para animais de estimação e pecuária, jardins e tratamento agrícola.