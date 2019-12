Circulação na Ponte Rainha D. Amélia para Salvaterra mantém-se suspensa

Ontem às 23:53 Facebook

A circulação na ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, Santarém, vai continuar interdita até que as condições de segurança estejam verificadas, decidiu, domingo, a Proteção Civil local.

A ponte tinha sido interdita à circulação na sexta-feira devido ao mau tempo. Domingo à noite, numa reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, no Cartaxo, foi decidido manter a suspensão da circulação "até que a regularização dos caudais do rio Tejo e as condições de segurança estejam verificadas", refere um comunicado da autarquia.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, refere que "neste momento" ainda não existem "todos os dados técnicos necessários" que permitam retomar a circulação na ponte em condições de segurança.

De acordo com um comunicado divulgado também ao final da noite de hoje pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, os níveis dos caudais apresentaram, nas últimas 24 horas, uma "ligeira descida" na Bacia do rio Tejo.

"Mantendo-se a situação atual, é previsível que os caudais lançados no rio Tejo se mantenham a rondar os 1200 m/3 em Almourol nas próximas horas", adiantou a estrutura, acrescentando que na bacia do rio Nabão, mantém-se a previsão de descida "perante a ausência de pluviosidade a montante".