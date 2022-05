Criança atacada por rottweiler foi operada e está "estável"

A menina de 3 anos que foi atacada quarta-feira por um cão de raça rottweiler, em Pontével, Cartaxo, Santarém, foi operada de noite por uma equipa pediátrica e de cirurgia plástica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e encontra-se "estável", revelou ao JN fonte hospitalar.

Pelo que o JN conseguiu apurar, a criança foi atacada pelo animal "na face e no couro cabeludo", zonas a que foi operada, e ficou com "lesões mais superficiais no corpo". Após a intervenção, foi internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, onde ficará a recuperar "nos próximos tempos".

"Tudo indica que a menina não ficará com sequelas, até porque os olhos não foram afetados", explicou ao JN uma outra fonte. A criança terá sido acompanhada pelo pai na viagem de helicóptero entre o Hospital Distrital de Santarém e o hospital de Santa Maria.

A mãe, de 36 anos, que também ficou ferida, quando socorreu a filha, já teve alta do Hospital Distrital de Santarém. As informações disponibilizadas na tarde desta quarta-feira são que se encontrava "bem".

Segundo fonte da GNR, o animal, que pertencia a um vizinho, entrou na habitação onde se encontrava a criança e a mãe, e atacou a menina, que ficou em "estado grave". As duas vítimas foram socorridas pela Cruz Vermelha de Aveiras, que não quis prestar declarações.