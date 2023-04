Idoso morre carbonizado no quarto em incêndio no Cartaxo

Um homem de 77 anos morreu carbonizado, esta terça-feira, num incêndio numa habitação na União de Freguesias de Ereira e Lapa, no concelho do Cartaxo.

O fogo atingiu o quarto da moradia onde o idoso se encontrava, adiantou, ao JN, o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues. Mais nenhuma divisão foi afetada.

Um outro homem, de 74 anos, foi transportado ao Hospital de Santarém, por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 18.15 horas, concluiu o responsável.

As causas do incêndio estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ). No local, esteve ainda a GNR, referiu, por sua vez, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.