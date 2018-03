Linha do Norte parou duas horas devido a atropelamento

Nuno Miguel Ropio Ontem às 21:10 Facebook

A circulação ferroviária na Linha do Norte, no sentido Sul-Norte, esteve parada duas horas junto ao apeadeiro de Santana (Cartaxo), após um homem ter sido colhido mortalmente por um comboio ao início da noite.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu entre o apeadeiro de Santana (Cartaxo) e a estação de Setil (Cartaxo), pelas 19.20 horas.

A vítima mortal foi atingida por um Intercidades da Linha da Beira Alta, que seguia para a Guarda. No local do acidente não há qualquer passagem de nível.

O comboio só seguiu caminho pelas 21.20 horas, após o maquinista ter prestado declarações às autoridades. Ao JN, fonte oficial da CP adiantou que, dadas as circunstâncias, houve uma substituição do maquinista.

O cadáver ainda está no local, enquanto não chega a delegada de saúde para atestar o óbito.

No local estão seis veículos e 14 elementos dos Bombeiros do Cartaxo. Além da PSP do Cartaxo e da GNR de Santarém.