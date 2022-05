Alexandra Barata Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Dirigente da associação que o acolheu diz que animal é "dócil". Menina internada em Lisboa com "prognóstico bastante favorável".

Átila, o cão de raça rottweiler que atacou uma menina de três anos, em Pontével, no Cartaxo, no passado dia 4, não tinha vacinas, seguro, licença, registo criminal, nem declaração do veterinário, revelou esta quinta-feira ao JN Vladimiro Elvas, presidente da Associação Proteção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC).