Três crianças foram esta segunda-feira à noite encaminhadas, por precaução, para o Hospital de Santarém devido a uma fuga de gás numa habitação no Cartaxo.

Um jovem de 18 anos foi igualmente hospitalizado. Todos os feridos são considerados leves.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 20.20 horas e, no local, estiveram os Bombeiros do Cartaxo.