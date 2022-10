Colisão entre ligeiros faz dois feridos graves

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros na Chamusca, Santarém, fez este sábado três feridos, dois deles em estado grave.

O acidente ocorreu numa estrada de campo entre a Chamusca e Alpiarça, tendo o alerta sido dado às 17.58 horas, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

No local estiveram 10 viaturas e 23 operacionais, entre eles os Bombeiros da Chamusca e de Alpiarça, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Médio Tejo.

PUB

Ao que o JN apurou, os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Abrantes, ao passo que o ferido ligeiro deu entrada no Hospital de Santarém.