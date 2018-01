Funcionário mortalmente atropelado por colega na Resitejo

Hoje às 16:46, atualizado às 17:00 Facebook

Um trabalhador da Resitejo na Chamusca, distrito de Santarém, foi atropelado mortalmente no interior das instalações da empresa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que o atropelamento, por um pesado de mercadorias, ocorreu esta segunda-feira pouco depois das 13 horas, tendo o trabalhador entrado em paragem cardiorrespiratória.

O óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da unidade de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Diamantino Duarte, administrador da Resitejo - Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, disse à Lusa que o trabalhador, com 73 anos, tinha acabado de picar o ponto quando foi atropelado por uma viatura que fazia marcha atrás para abastecer e cujo condutor não se apercebeu da presença do colega.

No local estiveram, além da VMER, duas viaturas e sete operacionais dos bombeiros da Chamusca e a GNR, disse a fonte do CDOS.