Incêndio em aterro na Chamusca mobiliza 17 veículos de socorro

Ainda se encontra ativo o incêndio que deflagrou pelas 16.19 horas, no aterro da Resitejo, situado na Carregueira, Chamusca. Segundo o comandante Jorge Gama, da corporação de Vila Nova da Barquinha, "está circunscrito mas não dominado". Estão no local 17 veículos.

O incêndio terá surgido por efeito de autocombustão dos resíduos depositados no aterro sanitário, explica fonte do comando de Santarém. O incidente lavra em zona ampla e afastada do edificado, conhecida como Parque do Relvão.

"Não é uma situação frequente, mas já aconteceu pelos mesmos motivos", explica o comandante. Pouco depois das 20 horas, o incêndio estava controlado mas ainda não podia ser dado por extinto. Foram deslocados para o local 17 veículos e 57 bombeiros.