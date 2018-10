Hoje às 01:09 Facebook

Twitter

Conhecido pela forma implacável com que defende a causa animal, o humorista Ricky Gervais comentou um artigo publicado na Imprensa britânica sobre uma corrida de touros em Portugal que terminou com um forcado ferido.

"Crueldade animal repugnante. Pena não terem morrido todos", escreveu Gervais no Twitter, ao partilhar um artigo do "Daily Mail" sobre a corrida que teve lugar na Chamusca no passado dia 5 de outubro.

Segundo "O Almeirinense", o forcado Fábio Francisco ficou ferido com gravidade na sequência de uma colhida. Esteve internado no hospital distrital de Santarém, estando já em casa a recuperar.