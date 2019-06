Ultraleve aterra de emergência em campo agrícola da Chamusca

Alexandra Barata Hoje às 18:35 Facebook

Um homem de meia-idade foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no campo agrícola da Chamusca, em Santarém, na sequência de uma avaria no motor do ultraleve, que estava a pilotar, revelou ao JN o comandante Distrital de Operações de Socorro, Adelino Gomes.

Os bombeiros foram chamados ao local às 17.17 horas, mas não houve necessidade de transportar o piloto da avioneta ao hospital, já que a aterragem, apesar de forçada, não lhe provocou qualquer ferimento.

Adelino Gomes assegura que se trata de um "homem com experiência", que lhe terá valido para dominar o ultraleve, que aguardava um meio de transporte para ser retirado do local.

A GNR também acompanhou a ocorrência.