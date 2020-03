Casal de lésbicas de Constância luta pelo sonho da maternidade partilhada

Hoje às 16:52 Facebook

São ainda raros os casos de maternidade partilhada em Portugal, em que uma criança é gerada com ADN das duas mães. Em Montalvo, no concelho de Constância, Ângela e Andreia lançaram uma campanha de donativos para financiar os tratamentos médicos que podem ajudar a concretizar esse sonho.

Casaram há quatro anos e querem muito ter filhos. Mas Andreia Milagaia, de 30 anos, e Ângela Silva, 35, gostariam que os seus bebés fossem concebidos através de um processo de maternidade partilhada, com inseminação artificial do óvulo de uma e a posterior implantação do ovo fecundado no útero de outra.

