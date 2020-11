Covid-19: Constância disponibiliza linha de apoio psicológico e leva bens essenciais a casa

Hoje às 16:40 Facebook

A Câmara Municipal de Constância, em Santarém, disponibiliza desde março uma linha de apoio psicológico às famílias e pessoas isoladas residentes no concelho. Também no concelho está em funcionamento o projeto "Não saia de casa, nós vamos por si!", através do qual voluntários levam até às pessoas mais vulneráveis os bens essenciais.

Tendo em conta a ansiedade, fragilidade emocional e tensão/stress que a atual situação de pandemia origina, o município de Constância tem disponível apoio social através do contacto 969 026 044, a funcionar nos dias úteis das 10 às 20 horas. Sob o mote "Ligue! Não está sozinho", a Câmara Municipal de Constância pretende assim "prestar auxílio nesta fase difícil que todos estamos a passar".

