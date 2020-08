Covid-19: empresa de Constância equipa Museu do Louvre com máquinas de desinfeção automática

Hoje às 17:28 Facebook

O Museu do Louvre, em Paris, recorreu à H-JDP, empresa instalada em Montalvo, no concelho de Constância, Santarém, para adquirir e instalar seis equipamentos Alcoolmatic, uma inovadora máquina automática de desinfeção de mãos para utilização no combate à pandemia da covid-19.

O empresário Daniel Pereira não esconde a satisfação e orgulho dando conta que "esta é a única obra de arte portuguesa neste magnífico museu!". Daniel Pereira reconhece que França tem sido um dos países que regista maior número de encomendas desta máquina idealizada, concebida e fabricada na fábrica instalada na zona industrial de Montalvo.

"No Museu do Louvre foram instaladas seis máquinas de desinfeção das mãos mas também já equipamos grandes parques temáticos em Paris", revela, dando conta de uma carteira significativa de encomendas não só de França mas de várias partes do Mundo, além de empresas, autarquias e instituições em Portugal. "Estamos em constante expansão mas também em evolução, já com seis modelos diferentes de funcionamento deste equipamento, desde híbridos, a painéis solares e até preparados para equipar transportes públicos", realça Daniel Pereira.

