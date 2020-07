Crise no turismo fecha Parque de Campismo e Caravanismo de Constância

Hoje às 16:10 Facebook

O Parque de Campismo e Caravanismo de Constância, em Santarém, está encerrado ao público, este verão, e vai ser aberto um novo concurso público para a concessão do espaço, anunciou o presidente da autarquia. Sérgio Oliveira deu conta que a concessionária do equipamento turístico denunciou o contrato, uma vez que a crise pandémica fez parar quase a 100% a atividade que desenvolvia.

"O parque de campismo não está a funcionar este verão porque a arrendatária, devido à pandemia, ficou com a atividade praticamente a zero e denunciou o contrato", deu conta Sérgio Oliveira, na última reunião de executivo. Além de explorar o parque de campismo e caravanismo e o bar do Zêzere, a empresa desenvolvia atividades relacionadas com o turismo, nomeadamente de aventura, como descidas do rio e outras atividades.

"Há ainda há um acerto de contas a fazer entre a Câmara e a promotora que ainda tem algumas coisas dentro do parque de campismo", avançou. Sérgio Oliveira revelou ainda que a ideia do Município é, "assim que seja efetuado o acerto das contas, fazer um acordo formal de rescisão do contrato que existe e lançar uma nova hasta pública, um novo concurso para a concessão do parque", o que deverá acontecer ainda este ano.

