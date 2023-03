Um morto e dois feridos graves em explosão no Campo Militar de Santa Margarida

Rogério Matos Hoje às 17:36 Facebook

A explosão ocorrida, às 16.40 horas desta quinta-feira, no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros.

Em comunicado, o Exército deu conta que "foi empregue uma equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia N.º1 para a destruição de munições e explosivos e foguetes" e que, nesse processo, ocorreu uma "explosão inadvertida", que matou uma pessoa e feriu outras cinco.

O JN apurou que, na origem do acidente, terá estado o rebentamento de uma granada de mão. Segundo fonte de emergência médica, a explosão teve origem em material bélico, mais precisamente em minas anticarro e projéteis anticarro. A vítima mortal será um Sargento ajudante com especialidade em Engenharia, com 48 anos.

No local estão 37 elementos dos bombeiros com 13 viaturas no socorro. Também foi mobilizado um helicóptero do INEM. Estão no teatro de operações os bombeiros de Constância, Barquinha, Sardoal, Chamusca, Abrantes e Entroncamento.

Foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar e foi ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

A Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência e foi aberto um processo de averiguações.

Marcelo fala em "grave acidente"

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida" e que "já falou com a ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército". O chefe de Estado disse ainda estar a acompanhar as vítimas do acidente e os seus familiares.

Por sua vez, o primeiro-ministro António Costa e o Ministério da Defesa Nacional lamentaram o sucedido.

"Neste momento o que temos a lamentar são as vítimas e o envio de uma palavra de conforto às suas famílias", declarou aos jornalistas António Costa, acrescentando que se está a apurar as circunstâncias em que o incidente ocorreu.