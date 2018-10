Assembleia defende nova ponte como investimento prioritário no Médio Tejo

Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

A Assembleia Municipal de Constância aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela bancada do Partido Socialista sobre a nova travessia sobre o Tejo, na qual se defende que "um dos investimentos prioritários para o Médio Tejo, no horizonte 2020-2030, deverá ser uma nova travessia sobre o rio Tejo na zona de Constância".

Para os membros da Assembleia, a nova travessia pode ser concretizada através de duas soluções alternativas: uma nova travessia sobre o rio Tejo na zona de Constância, completamente nova, que faça a ligação direta da Estrada Nacional 118 à A23 (os proponentes consideram ser esta a melhor solução para a região e para o país), ou o desmantelamento do tabuleiro da atual ponte, reforço dos atuais pilares e construção de novos que permitam a construção de um novo tabuleiro com duas vias de circulação e a passagem de veículos pesados, com a respetiva melhoria dos acessos.

Leia mais em mediotejo.net