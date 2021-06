Acidente ferroviário causa um morto

Ana Gaspar Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão de um ligeiro de passageiros com um comboio de mercadorias em Coruche provocou a morte do condutor do automóvel.

O acidente ocorreu este sábado numa passagem de nível da linha de Vendas Novas. O alerta foi dado às 18.47 horas.

Ao início da noite a circulação ainda estava interrompida.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche, a GNR e o INEM com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. Num total de 17 operacionais auxiliados por sete viaturas.