Choque entre três carros em Coruche faz dez feridos: sete deles graves

Um acidente entre três carros na Estrada Nacional 251, em Coruche, entre Couço e Mora, pelas 19 horas deste sábado, fez 10 feridos, entre os quais duas crianças. Sete deles estão em estado grave e foram levados para os Hospitais de Santarém e Évora, revelou Pedro Antunes, da GNR de Santarém. As duas crianças e um adulto, feridos leves, foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

A EN251, estrada onde se deu o acidente, ao quilómetro 43, esteve cortada nos dois sentidos, reabrindo ao trânsito num deles por volta das 22 horas. Na sequência do choque, duas das vítimas ficaram encarceradas, apurou o JN junto do CDOS de Santarém. Testemunhas no local revelaram que outras duas pessoas foram projetadas das viaturas.

Para o local foram destacadas duas viaturas médicas de Santarém e Évora, 10 ambulâncias de socorro e um helicóptero do INEM, que estaria posicionado no Algarve e estacionou no campo de Coruche, pronto a transportar feridos.

No local estão elementos do Núcleo de Investigação Criminal dos Acidentes de Viação da GNR para apurar as causas do acidente.