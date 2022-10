Despiste de mota em Coruche faz um morto

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 49 anos morreu, esta quarta-feira, após ter-se despistado em Lamarosa, Coruche, quando seguia a bordo de um motociclo.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu perto do cemitério de Lamarosa. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 17.32 horas, tendo motivado a mobilização de onze operacionais e seis viaturas. Entre elas contaram-se veículos dos bombeiros de Coruche e da GNR, para além da viatura médica de Santarém.