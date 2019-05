Corpo de rapariga de 21 anos resgatado de poço em Coruche

Inês Banha Hoje às 20:15 Facebook

O cadáver de uma rapariga de 21 anos foi, esta terça-feira à tarde, retirado de um poço na localidade de Branca, no concelho de Coruche, distrito de Santarém. A jovem encontrava-se desaparecida desde domingo.

Ao que o JN apurou, o alerta foi dado às 16 horas e, no comando das operações de resgate, estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche.

O corpo terá sido encontrado depois de os proprietários do terreno se terem apercebido de que a cobertura do poço se encontrava fora do sítio. Pelas 19 horas, o cadáver fora já encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, para ser autopsiado.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias da queda.

Este é o segundo cadáver resgatado de uma estrutura deste tipo em dois dias no distrito de Santarém. Na segunda-feira, o corpo de um homem de 70 anos fora retirado de um outro poço na localidade de Moita do Norte, no concelho de Vila Nova da Barquinha.