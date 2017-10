Criança entre quatro feridos graves numa colisão em Coruche

Hoje às 16:51, atualizado às 16:52 Facebook

Quatro pessoas, entre elas uma criança, ficaram gravemente feridas na sequência da colisão entre duas viaturas, no concelho de Coruche, distrito de Santarém.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias colidiram cerca das 15.12 horas próximo de Amoreira de Cima, no troço da estrada nacional 251 entre Couço e Azervadinha, deixando as quatro vítimas encarceradas.

Foram enviados para o local 32 operacionais e 14 viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Uma hora depois do acidente, os feridos tinham sido todos desencarcerados, tendo um deles sido transportado para o Hospital de Santarém, estando os restantes a ser estabilizados para serem igualmente encaminhados para uma unidade hospitalar, disse a fonte.