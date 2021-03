Irmão da fadista Ana Moura morre em acidente de mota

Hoje às 21:48 Facebook

Bruno Moura Pereira, de 43 anos, faleceu esta tarde depois da mota em que seguia se ter despistado na "estrada da Lamarosa", zona dos Foros de Valverde, em Coruche. A vítima é irmão da fadista Ana Moura.

Bruno Moura com a irmã, a fadista Ana Moura Foto: DR

De acordo com o jornal "Notícias do Sorraia", Bruno Pereira seguia numa moto de alta cilindrada e ter-se-á despistado numa curva já identificada como um ponto negro nesta estrada, por aí se terem registado vários acidentes com vítimas mortais.

O alerta foi dado pelas 17.30 horas deste sábado. Ao local acorreram os Bombeiros Municipais de Coruche e a GNR, num total de com 12 operacionais e seis veículos. Bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.

A mesma fonte adianta que o óbito foi declarado no local do acidente. Com o irmão da fadista Ana Moura, empresário na área da manutenção industrial, seguia uma mulher que ficou ferida com gravidade e foi transportada para aquela unidade hospitalar.