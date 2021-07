Episódios de vandalismo e assaltos preocupam autarquia do Entroncamento

Hoje às 16:50 Facebook

Situações de vandalismo, importunação de idosos e assaltos a residências têm gerado um sentimento de insegurança no concelho do Entroncamento, com a maioria das ocorrências a acontecer na freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

A autarquia clama por uma intervenção "eficaz e pronta" das forças de segurança, tendo já sido enviada uma missiva para o comando distrital de Santarém da PSP onde é solicitado o reforço do efetivo da esquadra do Entroncamento.

"Há evidências que alguns dos autores de algumas dessas ocorrências sejam jovens [entre os 15 e os 17 anos] com ligações às famílias de etnia cigana que habitam nas redondezas", refere o presidente da autarquia entroncamentense, Jorge Faria.

