Um homem foi mortalmente atropelado este sábado, no Entroncamento, quando estaria a tentar cruzar a linha ferroviária do Norte.

O alerta do acidente foi dado às 18.18 horas e a vítima, na casa dos 30 anos, acabou por morrer no local.

A ocorrência levou à mobilização de 13 operacionais e cinco viaturas, entre elas dois veículos dos bombeiros do Entroncamento e a VMER do Hospital do Médio Tejo. A PSP também esteve presente.