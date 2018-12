Hoje às 17:15 Facebook

Fernanda Carvalho faz parte da lista de alunos que frequentaram a Escola Camões no Entroncamento, projetada pelos arquitetos Luís da Cunha e Cottinelli Telmo.

Os primeiros estudantes do ensino primário diurno para crianças e noturno para funcionários da CP chegaram em 1928 e Fernanda cerca de uma década depois. Aos 91 anos, aceitou o convite para regressar à escola onde tudo envelheceu, à exceção do azul que se mantém tão vivo quanto as suas memórias.

