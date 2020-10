Morreram mais seis utentes de lar do Entroncamento com covid-19

JN/Agências Hoje às 16:24 Facebook

O número de óbitos de utentes do Lar dos Ferroviários, no Entroncamento, infetados com o novo coronavírus SARS-CoV-2 subiu para sete (um deles inconclusivo), permanecendo internados cinco dos 45 idosos positivos.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, distrito de Santarém, Jorge Faria (PS), referiu à Lusa que esta quinta-feira estão a ser feitos novos testes a utentes e funcionários, num total de 112, contando ter na sexta-feira um valor atualizado de casos da covid-19 na instituição.

Lamentando todas as mortes ocorridas, o autarca salientou que uma delas não foi formalmente contabilizada como sendo devido à covid-19 e todas ocorreram com pessoas de idade muito avançada e com situações de saúde "já muito frágeis", devido a outras doenças, estando todas hospitalizadas.

Os utentes infetados que se encontram no lar permanecem assintomáticos, adiantou.

Jorge Faria referiu que há, neste momento, 15 funcionárias infetadas - sendo que a que foi internada continua no hospital apenas por não possuir as condições para cumprir o resto do isolamento em casa -, podendo a situação ser alterada com os testes que estão hoje a ser realizados.

Com o regresso das três funcionárias entretanto recuperadas, mais as sete ou oito enviadas para reforçar a equipa (quatro disponibilizadas pelo município, duas contratadas através do Instituto do Emprego e uma a duas que têm sido enviadas pela Segurança Social através da Cruz Vermelha), o funcionamento tem sido mantido "com normalidade", salientou.

Os primeiros casos no Lar dos Ferroviários do Entroncamento foram conhecidos no passado dia 10 de setembro.