Município de Entroncamento cria dois gabinetes de apoio a migrantes

Um chama-se Gabinete de Apoio ao Emigrante e outro é o CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Ambos vão ser criados no Entroncamento, em Santarém.

As instalações dos dois gabinetes estão já preparadas no CENPRE - Centro Empresarial do Entroncamento, que se localiza no edifício em frente ao Jardim da Aranha.

Em reunião de executivo, na passada segunda-feira, dia 20 de julho, foi aprovado o protocolo de colaboração a celebrar com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas envolvendo os 13 municípios da região do Médio Tejo para o primeiro gabinete e com o Alto Comissariado para as Migrações no segundo caso.

