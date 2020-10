Museu Nacional Ferroviário assinala aniversário do caminho-de-ferro com visita ao Comboio Real

Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

As visitas a bordo do Comboio Real Português, no âmbito da celebração de mais um aniversário do caminho-de-ferro, vão decorrer ao longo do dia 28 de outubro, quarta-feira, entre as 10 horas e as 15 horas e 30.

Há 164 anos ouvia-se pela primeira vez o som das rodas de um comboio a deslizar pelos carris. Foi a 28 de outubro de 1856 que o caminho-de-ferro português foi inaugurado, com a realização de uma viagem de comboio entre Lisboa e o Carregado. Trata-se de um marco histórico que veio alterar a forma como nos movemos e que é celebrado pelo Museu Nacional Ferroviário todos os anos.

Leia mais em Médiotejo.net