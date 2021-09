Acidente faz um morto em Ferreira de Zêzere

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

Um homem morreu, este sábado, numa colisão entre o motociclo que conduzia e uma viatura ligeira de passageiros no concelho de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada da Maré, foi feito às 09:39.

"Tratou-se de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, de que resultou um morto, o condutor do motociclo", afirmou à agência Lusa fonte do CDOS.

Ao local acorreram 19 operacionais apoiados por oito viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, Instituto Nacional de Emergência Médica e Guarda Nacional Republicana (GNR), referiu.

Fonte da GNR adiantou que a vítima mortal tem 24 anos.

As circunstâncias do acidente, na localidade de Pereiro, estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Santarém da GNR.