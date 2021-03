Em Ferreira do Zêzere há um javali de estimação

Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Há quem tenha cães, gatos ou pássaros como animais de estimação, outros preferem animais mais fora do vulgar. É o que acontece com uma família que trabalha em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, mas tem casa em Paio Mendes, concelho de Ferreira do Zêzere. Os Rodrigues têm um javali como animal de estimação, que batizaram de Riscas.

Riscas, assim se chama o suíno, anda à solta na aldeia de Paio Mendes, quase sempre acompanhado pelo dono. Os roncos assustam, mas é um animal de estimação afável e sociável. Os habitantes da freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, já não se admiram ao avistá-lo a circular normalmente pelas ruas e a aproximar-se das pessoas de forma amigável.

Os donos tiveram o cuidado de dar um banho ao Riscas para a reportagem. Não que ele goste muito de água da torneira. Prefere rebolar-se no charco de lama que o dono criou no quintal especialmente a pensar no javali.

Leia mais em Médiotejo.net