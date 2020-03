Ferreira do Zêzere assegura apoio durante três anos a famílias com três filhos ou mais

Hoje às 16:52 Facebook

O apoio da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere traduz-se na atribuição de um subsídio mensal no valor de 100 euros por cada filho do agregado familiar, a partir do terceiro filho e seguintes, até o mesmo completar os três anos de vida, o que representa um apoio mínimo de 3600 euros por criança nascida.

A decisão resultou da reunião de executivo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. Ficou decidida, por unanimidade, a abertura de consulta pública da proposta de Regulamento Municipal de Apoio às Famílias Ferreirenses, para concessão de um subsídio de apoio ao terceiro filho e seguintes.

