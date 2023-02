Idosa encontrada carbonizada na lareira de casa

JN Hoje às 08:06 Facebook

Uma mulher de 80 anos foi encontrada morta em casa, em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém. O corpo estava carbonizado na lareira.

A vítima, Rosário Abreu, de 80 anos, residia no Casal da Farroeira, localidade do concelho de Ferreira do Zêzere.

O corpo foi encontrado no passado sábado, pela GNR e investigadores da Polícia Judiciária, junto à lareira da habitação onde a idosa residia com o enteado, segundo o jornal local "O Mirante".

Na noite anterior, quando chegou a casa, o enteado "foi direto para o andar de cima, onde tem o seu quarto". Confessa que "lhe cheirou a queimado quando acendeu a luz do quarto, mas pensou que fosse o casquilho da instalação elétrica."

"O Mirante" acrescenta que o genro da vítima foi à casa dela no sábado de manhã e deu conta de a cozinha estar queimada, "com bastantes cinzas junto à lareira". Só quando as autoridades chegaram é que perceberam que o corpo da idosa estava reduzido a cinzas.