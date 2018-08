Hoje às 13:27, atualizado às 13:32 Facebook

Aquela que, até cerca das 17 horas de sábado, estava a ser uma tarde calma no quartel dos bombeiros de Ferreira do Zêzere transformou-se num pesadelo quando se verificou que estavam viaturas a arder nas próprias instalações da corporação.

As chamas deflagraram numa viatura estacionada num alpendre nas traseiras do quartel e rapidamente se propagaram a outra viatura que estava próxima, afetando ainda outros três veículos pesados, bem como as instalações.

