Turismo continua a crescer na aldeia templária de Dornes

O município de Ferreira do Zêzere vive um curioso momento de contraciclo em relação a zonas mais conhecidas no país: o turismo está a crescer de forma substantiva e está a potenciar o desenvolvimento de um conjunto de propostas que o executivo PSD aguardava há muito por avançar, nomeadamente na aldeia maravilha de Dornes, freguesia de Nossa Senhora do Pranto.

A este movimento não será alheio o crescimento da oferta hoteleira por todo o concelho, admite o presidente da Câmara, Jacinto Lopes (PSD), que viveu recentemente um momento de interessante lotação já em época baixa.

