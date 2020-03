Mulher e duas crianças atropeladas em Ferreira do Zêzere

Inês Banha Ontem às 22:55 Facebook

Uma mulher de 40 anos ficou ferida com gravidade, ao início da noite deste domingo, na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional (EN) 238, na localidade de Venda da Serra, concelho de Ferreira do Zêzere.

Duas crianças que a acompanhavam sofreram ferimentos, aparentemente ligeiros, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

As vítimas foram transferidas para unidades hospitalares da cidade de Coimbra.

O acidente aconteceu pelas 19.40 horas e ao local acorreram os bombeiros de Ferreira do Zêzere e de Tomar, a VMER do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a GNR, com 19 elementos apoiados por nove viaturas.