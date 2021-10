Feira do Cavalo e de São Martinho regressa à Golegã de 5 a 14 de novembro

Hoje às 13:04 Facebook

A Feira do Cavalo e de São Martinho, na Golegã, vai decorrer este ano entre os dias 5 e 14 de novembro.

O certame, que alia à centenária (desde 1571) Feira de São Martinho, a 46.ª Feira Nacional do Cavalo e a 22.ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano, atrai milhares de pessoas, muitas delas do estrangeiro.

"A Golegã vai de novo, receber a Feira Nacional do Cavalo, a Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a Feira de São Martinho, de 5 a 14 de novembro de 2021", anunciou a autarquia numa nota publicada na sua página no Facebook.

