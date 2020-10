Agente da PSP envolvido em acidente mortal foi detido por recusar teste de álcool

JN com Lusa Ontem às 23:03 Facebook

Um homem de 78 anos morreu e um agente da PSP fora de serviço ficou ferido, numa colisão entre dois carros ocorrida, este sábado, na EN365, na Golegã. O agente recusou submeter-se ao teste de álcool e foi detido por desobediência, pela GNR.

O alerta para a ocorrência foi dado às 17.56 horas, tendo sido deslocados para o local quatro viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento e de Pernes, bem como da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.

As autoridades declararam o óbito no local, onde a outra vítima, o agente policial fora de serviço, recebeu assistência médica. Em comunicado, a PSP revela que, "instaurou o respetivo processo disciplinar e determinou, no imediato, a aplicação da medida cautelar de suspensão preventiva de funções" ao agente, que recusou o teste de álcool no sangue.

A GNR tomou conta das diligências do incidente, enquanto a estrada era cortada nos dois sentidos para operações de limpeza da via e apuramento de provas.

"A PSP lamenta o sucedido, manifesta os sentidos pêsames por mais uma morte na estrada e apresenta publicamente as suas condolências aos familiares e amigos da vítima", diz ainda o comunicado enviado às redação esta noite.