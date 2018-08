Hoje às 15:41 Facebook

Em tempo quente, de calor extremo, a procura de locais refrescantes torna-se imperativa. E na região do Médio Tejo há uma mão cheia de sítios que ainda jorram límpidas águas de nascente.

Este local amazónico, fresco, verdejante, fica junto da aldeia de Zimbreira, na freguesia de Envendos, no concelho de Mação. A cascata natural do Pego da Rainha tem sido mais visitada desde que revelámos as suas coordenadas, em 2016, mas continua a ser um tesouro bem guardado...

