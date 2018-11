Hoje às 15:11 Facebook

A Associação Cultural e Recreativa de Aboboreira (ACRA) organiza o seu tradicional Festival das Migas este sábado, a partir das 19h30.

Neste evento gastronómico, que acontece no salão da ACRA, as migas tradicionais serão o acompanhamento privilegiado das várias opções do menu. A ementa inclui enchidos regionais como entrada para abrir o apetite para as opções que as migas poderão acompanhar: entrecosto grelhado ou bacalhau assado.

