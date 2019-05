Autocarro que transportava crianças incendiou-se na A23

Francisco Pedro Hoje às 10:46 Facebook

Um autocarro que transportava 55 crianças incendiou-se, na manhã desta sexta-feira, na A23, próximo do nó de saída para Mação.

Os estudantes foram todos retirados do veículo em segurança e não se registaram feridos, apurou o JN.

Segundo informações do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém, o incidente ocorreu pelas 8.30 horas, presumindo-se que o fogo terá deflagrado no motor do veículo.

As crianças foram entretanto transferidas para outros autocarros e seguiram viagem. São alunos de uma escola de Belmonte, distrito de Castelo Branco, e dirigiam-se para Lisboa, no âmbito de uma visita escolar ao Jardim Zoológico, adiantou a GNR, que permanece no local até que seja removida a viatura acidentada.