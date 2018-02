Homem morre carbonizado devido a queimada descontrolada em Mação

Hoje às 19:18 Facebook

Um homem de 65 anos morreu esta quarta-feira carbonizado em Amêndoa, no concelho de Mação, devido a uma queimada que estaria a fazer e que se descontrolou, propagando-se a mato contíguo à sua horta.

"Fomos chamados para uma queimada descontrolada em Monte Fundeiro, na freguesia de Amêndoa, e, quando os bombeiros começaram a combater o fogo, viram que estava lá no meio um homem carbonizado, já cadáver", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mação, no distrito de Santarém.

Segundo Pedro Jana, o homem "estaria a fazer uma queimada de sobrantes nos terrenos da sua horta" e o "tempo seco e o vento que se fazia sentir propagaram as chamas a uma zona de mato e silvados ali existentes", tendo o sinistrado perdido o controlo da mesma.

"Fomos chamados cerca das 14 horas e foram necessárias três viaturas para apagar o incêndio, mas os bombeiros já não conseguiram salvar o homem, que já estava cadáver", observou, acrescentando que a Polícia Judiciária esteve no local e que o sinistrado acabou por ser transportado para a morgue do hospital de Abrantes.

O comandante disse ainda que "as queimadas descontroladas têm originado várias ocorrências no concelho", tendo apelado a que se tenha o "máximo de cuidado e precaução" com estes procedimentos "ou não as fazer, de todo".