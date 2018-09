Marcelfie: a app de um maçaense que está a conquistar os internautas

Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Tem 24 anos, 15 deles vividos em Mação, terra do pai. José Brízida é licenciado em Comunicação Empresarial e pós-graduado em Marketing Digital. Seguiu o objetivo de criar a sua própria agência, mas foi de uma fusão com outra já existente no mercado que nasceu a Mosca Digital, responsável pela aplicação móvel do momento: a Marcelfie.

Lançada a 28 de agosto, já ocupa o top das aplicações descarregadas na Play Store do sistema Android, estando também já disponível na AppStore do iOS. De que se trata? É nada mais, nada menos, que a aplicação que vai permitir que não seja o único português sem uma selfie com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Leia mais em Mediotejo.net