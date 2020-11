Mação: artesãos podem inscrever-se na Expo-Venda de Natal até 27 de novembro

Hoje às 15:42 Facebook

O Município de Mação, em Santarém, abriu as inscrições, até dia 27 de novembro, para a tradicional Expo-Venda de Natal, dedicada a artesãos habitantes e naturais do concelho. A iniciativa vai decorrer entre os dias 1 de 30 de dezembro, na Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, junto à Biblioteca Municipal.

Trata-se de um espaço onde se pretende dar valor ao local e tradicional, e que se assume como alternativa para a aquisição de presentes ou compras da quadra natalícia.

A Expo-Venda faz parte da programação de Natal da Câmara Municipal de Mação há largos anos, servindo a iniciativa para apoiar os pequenos negócios, artesãos locais e IPSSs do concelho, que ali podem ter montra dos seus produtos e artes.

