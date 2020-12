Mação: serviço gratuito vai auxiliar doentes crónicos e idosos na toma da medicação

Hoje às 16:18 Facebook

A Câmara Municipal de Mação aprovou, na reunião ordinária do dia 25 de novembro, a celebração de um protocolo com a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Dignitude para a comparticipação do Serviço de Preparação Individualizada da Medicação.

Mação é uma das autarquias pioneiras a ter o serviço gratuito, com o objetivo de assegurar uma utilização correta, segura e efetiva do medicamento, permitindo que as farmácias aderentes façam a preparação individualizada dos tratamentos de cada utente que tenha já dificuldade em gerir as prescrições médicas e que não tenha apoio institucionalizado.

