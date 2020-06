Mação: Três empresas de cultivo de canábis com pré-licença do Infarmed

Hoje às 18:07 Facebook

O concelho de Mação tem já três empresas prontas a investir no setor do cultivo de canábis para fins medicinais/terapêuticos, tendo as mesmas já recebido pré-licença por parte do Infarmed.

Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, deu conta do processo na reunião de autarquia da passada quarta-feira, dia 27 de maio, referindo que se trata de investimentos de muitos milhões de euros, geradores de postos de trabalho e que vêm dinamizar a economia da região.

O autarca já havia admitido que uma das empresas, a canadiana Greatsoul - Pharma Portugal, Unipessoal, Lda, já estaria com processo "mais avançado", estando agora a tratar da aquisição do espaço da antiga fábrica Postejo, na zona industrial de Ortiga, além de outros terrenos propriedade da junta de freguesia que também vão ser ocupados pelo investimento, e que já tem contratos celebrados para cedência dos mesmos.

