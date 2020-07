Mação vai dispor de Gabinete de Apoio ao Emigrante

Hoje às 15:03 Facebook

O concelho de Mação, em Santarém, vai dispor de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, à semelhança do que já sucede com Ourém, Vila de Rei e Sardoal.

Também outros concelhos da região do Médio Tejo já aprovaram a proposta de protocolo a celebrar com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, no sentido de albergar esta valência que pretende apoiar munícipes emigrados, emigrantes que queiram regressar à terra natal ou auxiliar no início de um investimento no âmbito de processo migratório.

O assunto foi abordado na passada reunião de Câmara pública, onde foi aprovado o protocolo de colaboração a ser celebrado com a Secretaria de Estado. O autarca maçaense Vasco Estrela reconheceu que não está já definido onde se irá instalar a nova valência, assumindo ainda assim que poderá ser incluído nos serviços municipais de Ação Social ou na Loja do Cidadão.

