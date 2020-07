Município de Mação distribui jogos porta a porta para entreter população sénior

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Mação, em Santarém, mantém o acompanhamento da população sénior em tempo de distanciamento social em contexto pandémico, nomeadamente junto dos utentes e alunos do Clube e da Universidade Sénior.

Numa iniciativa que resulta do projeto "+Atividade-Solidão" - parceria da Autarquia com a Fundação Gulbenkian -, durante este mês de julho, as técnicas do Município entregaram um pacote de jogos para que os seniores possam entreter-se em casa, passando o tempo e exercitando a mente e a memória. Foram entregues 360 conjuntos de jogos, porta a porta, com segurança.

Leia mais em Médiotejo.net